Al Neuromed il seminario della professoressa e Senatrice a vita Elena Cattaneo

Martedì 25 giugno 2024, alle ore 11,00, presso l’Auditorium Marc Verstraete del Parco Tecnologico dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), si terrà un seminario tenuto dalla Professoressa e Senatrice a Vita Elena Cattaneo, una delle figure di maggiore spicco nel panorama scientifico italiano e internazionale.



La Professoressa Cattaneo, docente all’Università degli Studi di Milano e direttrice del Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative, terrà una conferenza dal titolo “La scienza: metodo, responsabilità e ruolo pubblico”. Questo seminario rappresenta un’occasione unica per approfondire temi cruciali come l’importanza del metodo scientifico, la responsabilità etica della ricerca e il ruolo che gli scienziati devono assumere nella società contemporanea.



Elena Cattaneo è nota per a livello globale per i suoi studi sulla malattia di Huntington. Con oltre 200 articoli scientifici pubblicati, è un’autorità riconosciuta a livello internazionale. Nominata Senatrice a Vita dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2013, è solo la terza donna ad aver ricevuto questo onore, seguendo le orme di Camilla Ravera e Rita Levi-Montalcini.



L’evento, una delle manifestazioni che accompagnano le celebrazioni dei quaranta anni dal riconoscimento come I.R.C.C.S. del Neuromed, sarà un’importante occasione di confronto e discussione aperta non solo agli esperti del settore, ma anche a studenti e cittadini interessati a comprendere meglio il ruolo cruciale della scienza nella nostra società.

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso e quello vascolare. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano un’alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.