Terminus Informa/ Corso online riconosciuto: ‘Condurre la classe Cooperativa Gli strumenti del Metodo Rossi®’

Il Metodo Rossi della Didattica cooperativa ® è un modello di cooperative Learning sviluppato dal dr. Stefano Rossi dopo 20 anni di ricerca e sperimentazione sul campo con classi di studenti oppositivi. Peculiarità del metodo, che lo distingue dagli altri modelli cooperativi, è la semplicità: grazie a numerosi format cooperativi potrete realizzare in pochi minuti lezioni cooperative stimolanti, inclusive e coinvolgenti. Il metodo si configura come un ricco ecosistema di strumenti cooperativi “chiavi in mano” che consentono di innovare la didattica secondo un principio di semplicità come complessità risolta.

Caratteristiche del Corso

Il Corso è rivolto a Docenti, futuri Docenti in preparazione al Concorso pubblico e Formatori. L’erogazione del Corso, di 4 ore complessive, avverrà in due incontri con il Dr. Stefano Rossi su piattaforma Zoom.Una volta iscritto al corso sulla piattaforma https://fad.tiformo.com/webinar.php/#iscriviti compila i tuoi dati e clicca su gruppo Terminus. Riceverai le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning TiFormo. Da qui potrai partecipare e rivedere le lezioni, accedere al materiale didattico e scaricare l’attestato ufficiale a fine Corso. Corso di Formazione online riconosciuto MIUR Fortemente consigliato per la preparazione al Concorso Docenti Rivolto a Docenti, Aspiranti Docenti e Formatori Pagamento PayPal, Carta Docente o Bonifico bancario.

Per maggiori informazioni contatta la segreteria del Gruppo Terminus allo 0874/418684 Piano Tina oppure invia una mail a [email protected]