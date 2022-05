Polo di Studio eCampus Terminus/ Aperte le iscrizioni al Corso di Lettere, formati con noi online

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea E-Campus on line per l’anno accademico 2021/2022.

FACOLTA’ DI LETTERE

Laurea Triennale:

Artistico, audiovisivo e dello spettacolo

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Design e discipline della moda

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Letteratura, arte, musica e spettacolo

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Lingue e culture europee e del resto del mondo

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Lettere indirizzo letterario

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Laurea Magistrale

Letteratura, Lingua e Cultura italiana Indirizzo Filologico

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Letteratura, lingua e cultura italiana indirizzo promozione culturale

Tipologia: OnLine Crediti: 180 CFU

Lingue e Lettere Moderne e Traduzione Interculturale indirizzo Lingue e Letterature Europee

Tipologia: OnLine Crediti: 120 CFU

Lingue e Lettere Moderne e Traduzione Interculturale indirizzo Traduzione e Processi Interlinguistici

Tipologia: OnLine Crediti: 120 CFU

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria Polo di Studio eCampus Terminus ai n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e 0875/85240 per la sede di Termoli oppure inviare una mail a [email protected].