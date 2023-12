Varie ed eventuali/ E allora muori!

di Pietro Colagiovanni

La cosa che mi fa impazzire, le poche volte che guardo la televisione o leggo i giornali è il

fatto che considerano la gente completamente idiota. E quindi gli propinano,

scientemente, una serie di assolute fesserie che però nascondono interessi economici

importantissimi. La cosa che mi fa impazzire ancora di più, e credo che a questo però non

ci sia rimedio, è che hanno perfettamente ragione. La gente, tranne una sparuta

minoranza, si comporta come un gregge mansueto e si fa guidare da questo pseudo

informazione come un solo uomo. Anzi. Molti del gregge diventano quello che nei campi di

concentramento nazisti si chiamava kapò ( termine assurto a fama grazie a Berlusconi che

lo usò però a sproposito e che probabilmente ne ignorava significato, forse gli piaceva il

suono) ossia un ebreo che per salvarsi la pelle o addirittura avere dei privilegi si schiera

con gli aguzzini contro i prigionieri. E’ successo in modo clamoroso con il Covid e con i

vaccini, in nome di una Scienza con la S maiuscola che invece non era scienza nemmeno

con le minuscole o con il corsivo. Ma i soldi che si sono fatti con questa Scienza poco

scientifica raramente si fanno in generazioni di esseri umani. E sta succedendo anche oggi

con una vasta platea di argomenti. Il format è sempre lo stesso. Si parte da un problema

reale (come lo era ovviamente il Covid e la sua fortissima infettività) e anziché dibattere si

trova la risposta, unica e dogmatica. Il sistema informativo a questo punto scende in

campo con tutti i suoi potenti mezzi sino a raggiungere il suo obiettivo: fare il lavaggio del

cervello alla gente comune e convincerla che la risposta è unica, giusta e sacra e chi la

mette in dubbio nel migliore dei casi deve essere espulso dal civile consesso e dalla

società, nel peggiore torturato e, ma solo dopo, ucciso. Faccio una sequenza di argomenti

(che io mi segno e annoto perché il format è sempre lo stesso). Auto elettrica,

cambiamento climatico, revisionismo storico, alimenti sintetici fino ad

arrivare, in base alle triste note di cronaca, al patriarcato passando aper l’Intelligenza

Artificiale che ucciderà la razza umana , per il terrorismo a senso unico di Hamas (che

ovviamente è terrorista e della peggiore razza, ma questo non giustifica uccidere nel

mucchio tutti quelli che abitano vicino ad un terrorista di Hamas) o per la guerra in Ucraina

( io odio Putin, la sua scarsa intelligenza e la sua ferocia barbara ma al solito ci si schiera

non per un ragionamento ma solo perché così hanno deciso i mezzi di informazione). In

tutti i casi c’è un problema reale e molto importante, complesso, drammatico, magari

stratificato nel tempo e nella storia ,che anziché essere dibattuto e approfondito viene

dato per risolto. Il sogno di Goebbels (il più geniale e spietato propagandista che la storia

conosca) sta diventando realtà. C’è sempre un buono, il cowboy dall’anima immacolata e ci

sono i cattivi, gli indiani feroci e selvaggi dei film western. E la gente a bocca aperta ci

casca. Fa vaccinare bambini con un vaccino creato in due settimane e senza neanche

l’obbligo a farlo, compra auto elettriche costose, inquinanti come le altre auto e che però

stanno distruggendo interi ecosistemi naturali di rara bellezza (vedete che sta succedendo

in Indonesia nelle fabbriche in cui si estrae e lavora il cobalto, materiale indispensabile per

le pesantissime batterie delle auto elettriche). Segue in massa quello che i vari giornaloni,

le grandi televisioni dicono loro essere giusto e lecito. Il pensiero critico non esiste più ma

solo verità rivelata da sacerdoti mascherati da esperti, giornalisti esperti, scienziati esperti

o magari tutte e tre le cose insieme. Una società orwelliana, una società di schiavi guidati

dall’alto che però coscientemente e convintamente stiamo concorrendo a realizzare. Ma se

lo vuoi e non ti poni dubbi, se lo vuoi e non ti ribelli allora, come dice l’incredibile comico

Ornano, non c’è che una soluzione: MUORI