Varie ed eventuali/ Spunti per una fenomenologia di Facebook/Si viaggiare!

Pietro Colagiovanni

Anche questa settimana ci occupiamo di social, nello specifico Facebook, e delle mie

personalissime considerazioni su questo importante mezzo di comunicazione di massa.

Come già detto le cose più interessanti si trovano nelle considerazioni personali degli utenti,

nei loro post, nei loro stati in quello, in sostanza, che vogliono e amano comunicare. Uno

delle dimensioni più significative su Facebook è quella relativa ai viaggi. Non so bene

ancora perché (ma azzarderò alla fine qualche ipotesi) gli iscritti a questo social amano in

maniera quasi totalizzante comunicare e far conoscere i loro viaggi. Un po’ si tratta di una

vecchia abitudine. Ai miei tempi una delle cose più temute era quando gli amici, reduci da

un viaggio, avevano deciso di infliggerti una speciale penitenza, non so bene per quale

strana legge del contrappasso: vedere insieme le diapositive relative alla loro ultima

vacanza. Un tormento privo di estasi che rendeva difficile altrimenti piacevoli incontri

amicali. C’è sicuramente questo antico voyeurismo nei post di viaggio degli utenti Facebook

ma, vista la loro insistenza e numerosità, non c’è solo questo. C’è di più, un di più, forse

inquietante, sicuramente compulsivo che agita chi decide di mettere in piazza le proprie,

non sempre esaltanti, esperienze di viandante. Quando il viaggio è in Italia l’accozzaglia a

volte grottesca, a volte ingenua, a volte anche interessante di immagini, luoghi e sorrisi non

tracima nella pura follia. Quando il viaggio è all’estero il rischio di delirio da dottor

Stranamore assunto dall’Alpitour c’è. Anche qui si parte dal tradizionale: foto di famigliole

felici davanti Notre Dame (prima dell’incendio) o alla Torre Eiffel (anche adesso), single in

un ristorante/bettola con davanti una paella e scritte spagnole in sottofondo, classiche foto

con il marmittone davanti Buckingham Palace, una mucca sorridente, tanti fiori e un utente

Facebook che indica festante il mulino a vento olandese, facce tristi nella triste e

malinconica Lisbona, people from Ibiza di giovani (a volte nemmeno tanto giovani)

succintamente vestiti, casa imbiancata e scalinata imbiancata con riflessi di azzurro nel

paesino dell’isola greca e poi un milione di foto con scogli, sabbia, ciottoli, acqua azzurra

acqua chiara di praticamente ogni centimetro quadrato di costa del Mediterraneo. Ma sin qui

siamo nel normotipo di Facebook. Poi ci sono i casi eterodossi, quelli che davvero mi

intrigano. Iniziamo. Foto del tassista abusivo dell’aeroporto Fiumicino di Roma con tanto di

indicazione dell’orario dello scatto. Poi foto di uno snack piuttosto orribile con in sottofondo il finestrino di un aereo. Poi foto di nuvole da cui non si vede una cippa. Poi foto

di altro aereoporto, probabilmente quello di destinazione, di un viaggio che si ipotizza

epico, con tanto di ora e data. Infine alla terza, quarta o anche quinta foto di questo

scombinato puzzle il mistero si scioglie. L’utente Facebook era arrivato a destinazione. E

dove era arrivato a destinazione? Dove lo aveva portato, come un cavaliere errante nelle

praterie sterminate dell’Asia, questa tragitta così sofferta, intensa, vissuta? Semplicemente a

Praga capitale della Repubblica Ceca, due ore di volo dall’Italia. Non Timbuctu, non

Samarcanda, non il Laos e i suoi templi da Indiana Jones ma Praga, la romantica. Che

delusione! Altri che mi fanno impazzire sono quelli che sembrano dei marines che ti

raccontano la loro vita di missioni impossibili. Prima post: geolocalizzazione con tanto di

puntina di Google Maps. Roma, non sai se aeroporto militare o aeroporto civile. Data e ora

in diretta. Non c’è altro, non c’è una descrizione, si tratterà evidentemente di una missione

segreta. Dopo qualche ora nuova geolocalizzazione. Puntina di Google in bella evidenza e la

missione segreta si scopre: Tirana, aeroporto internazionale con data e ora. Non sai se è

lui/lei che guida l’aereo, che potrebbe allora avere anche un senso, ma resta un pizzico di

delusione. Tu ti aspettavi che fosse atterrato nella Papua Nuova Guinea, in piena foresta

equatoriale in un aeroporto con tanto striscia di sabbia ricavata nella radura e invece si tratta

di un banale volo commerciale di un’oretta per una destinazione che si può raggiungere,

volendo, anche in traghetto. Bah… Il massimo però si ha con gli utenti che decidono di fare

un viaggio esotico. Lì c’è il vero delirio, l’apoteosi pura. Ma di questo mi occuperò la

prossima settimana.