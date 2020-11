Webinar Ance – Acem su Superbonus 100%

Un convegno on line per conoscere meglio il “superbonus” inserito nel “Decreto rilancio”, con il quale si può accedere alle detrazioni fiscali fino al 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica e sismica, rivolto a imprese, professionisti, tecnici, progettisti, amministratori di condominio, e termotecnici che intendono saperne di più sull’opportunità della cessione del Credito d’imposta derivante dal DL “Rilancio.

E’ il Webinar organizzato dall’ACEM ANCE Molise e che si svolgerà giovedì 12 novembre alle ore 15:00.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente dell’Associazione Danilo Martino, interverranno: l’On.le Giorgio Lovecchio, Vice Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione –Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; il Dott. Antonio Prezioso, Capo Ufficio Servizi della Direzione Regionale del Molise dell’Agenzia delle Entrate; gli ingegneri Roberto Di Cesare e Marco Scarano; il dott. Francesco Manni del Centro Studi ANCE ed il dott. Piergiorgio Biraghi Direzione marketing imprese Intesa Sanpaolo.

Per partecipare, occorre iscriversi sul sito dell’ACEM-ANCE www.acem.molise.it