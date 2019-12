Terminus consulenza/ Finanziamenti per l’organizzazione di eventi sportivi

ll gruppo Terminus offre un servizio di consulenza sui bandi di finanziamento attivi o di interesse specifico per le aziende e Pmi. Per saperne di più potrete contattarci al seguente numero di telefono: 0874.98926, oppure inviare mail al seguente indirizzo: [email protected] La consulenza è GRATUITA.

Finanziamenti regionali per l’organizzazione di manifestazioni sportive. La linea d’intervento riguarda eventi e manifestazioni che si svolgono in Molise e che hanno una valenza territoriale interregionale, nazionale o internazionale, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, che siano riconducibili, anche in maniera integrata, ai settori dello sport e del turismo.

I beneficiari possono essere, associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, associazioni benemerite, comitati territoriali del CONI e del CIP, istituzioni pubbliche sportive, Scuole e Università tutte aventi sede in Molise