Scuola Edile del Molise/Pubblicato il bando di concorso “EdilMovie” sul tema del lavoro e della sicurezza nel mondo delle costruzioni

Dalle ore 12 di oggi 26 giugno 2023 è disponibile sulla homepage della Scuola Edile del Molise (www.scuolaedilemolise.it) il bando di concorso “EdilMovie” promosso in collaborazione con FORMEDIL, Ente Unico Formazione e Sicurezza, per la realizzazione di video e immagini sul tema del lavoro e della sicurezza nel mondo delle costruzioni.

“EdilMovie” è un’iniziativa inserita all’interno del percorso “Trasformazione” avviato dalla Scuola Edile del Molise e le parti sociali (ANCE-ACEM Molise, FILLEA CGIL Molise, FILCA CISL Molise, FENEAL UIL Molise) per promuovere la crescita della cultura del lavoro e della sicurezza in edilizia.

La partecipazione al concorso è gratuita, possono partecipare scuole di qualsiasi grado, università, società e aziende, associazioni, lavoratori, professionisti e semplici appassionati, in forma singola o associata.

Il tema è “Racconto in mattoni”: storia vera o immaginata che, raccontata e diffusa con sistemi innovativi, costituisca un valido strumento di promozione del lavoro in edilizia e un’inedita rappresentazione del settore delle costruzioni e di come possa essere migliorato nel rispetto delle regole di comportamento per la sicurezza.

Possono concorrere all’assegnazione dei premi, il cui valore totale ammonta a € 3.000,00 (euro tremila/00), tutte le opere iscritte alla Sezione A e B di cui all’art.4 del bando.

Alle opere in concorso saranno assegnati i seguenti premi:

SEZIONE A

· Premio il miglior filmato: € 1.000,00 (euro mille/00);

· Premio per il secondo miglior filmato: € 500,00 (euro cinquecento/00);

SEZIONE B

· Premio il miglior filmato: € 1.000,00 (euro mille/00);

· Premio per il secondo miglior filmato: € 500,00 (euro cinquecento/00);

Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso entro le ore 24.00 del prossimo 27 ottobre 2023. Per eventuali chiarimenti e comunicazioni è possibile contattare la Scuola Edile del Molise al numero 0874 64448 o scrivendo all’indirizzo [email protected].