Scuola di Restauro Beni Culturali: Bando di Concorso per 20 Allievi

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 50 del 25-6-2021 il bando di concorso pubblico, per esami, per l’anno accademico 2021-2022 per l’ammissione di 20 allievi al 72° corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto centrale del restauro (ICR) di Roma e Matera abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali.I posti sono suddivisi nei seguenti Percorsi Formativi Professionalizzanti (PFP):PFP 1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura: 5 posti presso la sede di Roma.

PFP 2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti: 10 posti presso la sede di Matera.

PFP 4 – Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe: 5 posti presso la sede di Roma.

La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il 4 agosto 2021

Requisiti:

Per partecipare al concorso Beni Culturali 2021 per l’ammissione alla Scuola di Restauro occorre quindi il possesso dei requisiti di seguito riassunti:

diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore (o quadriennale più anno integrativo);

cittadinanza italiana o straniera;

idoneità fisica;

assenza di condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a 3 anni.