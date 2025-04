L’ultima uscita, di Mons Luigi Renna Presidente della Commissione per i problemi sociali e Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana -CEI-: “Salari insufficienti e inflazione spingono verso la povertà”

Mons Renna mi affascina sempre di più poiché mi sento profondamente cristiano, sono positivamente affascinato dalla sensibilità che la chiesa con questo grido di dolore si preoccupa della situazione delle persone dall’altra come sindacalista che opera da circa mezzo secolo tra i lavoratori più fragili ritengo che potrebbe essere il proclama per chi ha la responsabilità di tutelare, garantire e proteggere il mondo del lavoro.

“Occorrono, ha aggiunto l’arcivescovo, politiche che possano allineare gli stipendi, che possano far avere in tempo i contributi statali per i pagamenti, che tante volte non arrivano in tempo, e politiche che possano contenere il peso delle bollette”

“Condividiamo quelle che sono le ansie, le speranze del mondo del lavoro soprattutto dopo le notizie apparse sui giornali che ci dicono che c’è un aumento della povertà: un italiano su quattro rischia di scendere nella deriva della povertà per salari insufficienti che vengono resi tali dall’aumento dell’inflazione.

Occorrono politiche che possano allineare gli stipendi, che possano far avere in tempo i contributi statali per i pagamenti, che tante volte non arrivano in tempo, e politiche che possano contenere il peso delle bollette”.

“Nella nostra realtà, ci sono tante di queste situazioni delle quali ci sentiamo preoccupati e corresponsabili non perché possiamo decidere grandi cose ma perché non possiamo mettere la polvere sotto il tappeto. Tutti dobbiamo fare la nostra parte”.

Si può partire da qui per rimboccarci le maniche, ognuno per quel che può, per far sì che le cose cambino, non mi resta che ringraziare la conferenza episcopale per i richiami che ultimamente dedica al mondo del lavoro.

Alfredo Magnifico