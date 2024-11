Randstad cerca operatori fiscali per il Caf Cisl Abruzzo e Molise

Randstad avvia una campagna di reclutamento per un percorso

formativo finalizzato all’inserimento di operatori fiscali stagionali per il periodo della prossima

dichiarazione dei redditi nei Caf CISL di sei province tra Abruzzo e Molise, nell’area di Campobasso,

Isernia, L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.

Nello specifico, la talent company leader nel settore hr, ha avviato la selezione di corsisti per

una prima parte di corso di formazione online della durata di 140 ore su tematiche teoriche relative

alla campagna fiscale. Per candidarsi al corso sono richiesti diploma di Ragioneria o laurea in materie

economiche/giuridiche, buona competenza nell’utilizzo del PC e del pacchetto Office, disponibilità di una

rete internet per il collegamento da remoto, attitudine al lavoro in team e al contatto con il pubblico,

disponibilità ad orario di lavoro flessibile sia part-time che full-time a seconda delle necessità.

Al termine della formazione teorica, i corsisti che avranno superato positivamente i processi di

valutazione in itinere previsti durante il percorso, compresi test tecnici, potranno accedere alla fase

successiva di aula pratica, in cui sarà possibile acquisire tutte le competenze finali necessarie per la

compilazione delle Dichiarazione dei Redditi con possibilità di assunzione in somministrazione con

Randstad presso i presso Caf CISL di Abruzzo e Molise.

Il percorso formativo partirà dal prossimo gennaio 2025 per concludersi a marzo, mentre le

eventuali assunzioni con contratti di somministrazione a tempo determinato inizieranno dalla prima

metà di aprile 2025 fino a luglio, con possibilità di proroga fino a settembre.

È possibile candidarsi entro il 26 novembre, ai seguenti link:

Abruzzo:

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/abruzzo/client-

01655870689/?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=campagna_CAF_abruzzo_molise

Molise:

https://www.randstad.it/offerte-lavoro/molise/client-

01655870689/?utm_source=cs&utm_medium=referral&utm_campaign=campagna_CAF_abruzzo_molise

