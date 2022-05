Presidenza della Repubblica: Bando di concorso per 20 coadiutori amministrativi diplomati

È stato indetto un concorso pubblico per coadiutori amministrativi in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La selezione, finalizzata alla copertura di 20 posti di lavoro, è rivolta a diplomati. Il termine ultimo per la presentazione in via telematica delle domande di partecipazione è fissato alle ore 18,00 (ora italiana) del 9 giugno 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai 40 anni compiuti o ai 45 anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

idoneità fisica all'impiego;

assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 32 quinquies del Codice penale;

assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento o di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera f), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione o di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, comma 2 del bando.

Si segnala che un terzo dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, è riservato al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

