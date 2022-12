Polo di Studio eCampus- Terminus/ Master Online per docenti/Tecnologie Digitali e Metodologie Didattiche a distanza – Insegnamento di Sostegno/ Formati con noi online

E’ attivo il Master Online per docenti/Tecnologie Digitali e Metodologie Didattiche a distanza – Insegnamento di Sostegno

Durata 1 anno- Crediti 60 CFU- Costo 750 euro

Modalità di erogazione: full online con piattaforma informatica accessibile h24

full online con piattaforma informatica accessibile h24 Prove previste: verifica scritta delle competenze acquisite; colloquio interdisciplinare finale (al momento online)

verifica scritta delle competenze acquisite; colloquio interdisciplinare finale (al momento online) Punteggio: 1 punto in graduatoria

REQUISITI DI AMMISSIONE

Laurea triennale, magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99. La partecipazione al master in “Tecnologie digitali e metodologie didattiche a distanza – Insegnamento di sostegno” è incompatibile con l’iscrizione ad altri master, corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione.

RICORDA

Puoi usufruire del bonus da 500 euro de “La Buona Scuola” per finanziare il tuo Master nel settore formazione all’Università eCampus.

DESTINATARI

Il master “Tecnologie digitali e metodologie didattiche a distanza – Insegnamento di sostegno” è rivolto a insegnanti e aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; professionisti e operatori del settore scolastico, educativo e della formazione in generale.

OBIETTIVI

Il master in “Tecnologie digitali e metodologie didattiche a distanza – Insegnamento di sostegno” intende fornire conoscenze ed abilità inerenti l’utilizzo di strumenti, strategie e competenze riferite alla didattica on line. In particolare, il corso è volto a corredare ogni studente di una cassetta degli attrezzi necessaria per attuare un efficace e pertinente processo di insegnamento/apprendimento per il sostegno. Il percorso didattico permette di aggiornarsi sulle reali necessità pedagogiche dell’intervento educativo speciale e dell’inclusione. Al termine del percorso formativo lo studente saprà operare nell’ambito formativo, sia pubblico che privato, per mezzo di una profonda professionalità e competenza.

Programma completo del Master In “Tecnologie Digitali e Metodologie Didattiche a distanza – Insegnamento di Sostegno“