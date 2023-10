Policlinico Tor Vergata: Bando di Concorso per 485 posti di operatore socio sanitario

E’ indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato, comprensivo di quanto previsto dall’art. 1, comma 268, lettera c) , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e delle ulteriori riserve di legge nel seguente profilo:

codice concorso: CS02; profilo: area degli operatori/profili professionali del ruolo sociosanitario/operatore sociosanitario; n. posti: quattrocentottantacinque;

azienda capofila: Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata».



La procedura concorsuale è indetta dalla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» in qualità di azienda capofila, con previsione di aziende aggregate che attingono in via prioritaria alla relativa graduatoria. I posti a selezione sono quattrocentottantacinque, assegnati alle

aziende aggregate come di seguito specificato:



Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata/Capofila 120

ASL Roma 1 30

ASL Roma 2 25

ASL Roma 3 25

ASL Roma 4 50

ASL Roma 5 40

ASL Roma 6 15

AO San Camillo-Forlanini 45

AO San Giovanni Addolorata 30

AOU Sant’Andrea 2

AOU Policlinico Umberto I 25

IRCCS IFO 15

ASL Frosinone 50

ASL Rieti 13

La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura informatica verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza previsto e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda: data di scadenza 19 ottobre 2023.

Bando Integrale