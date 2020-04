“Photoshop: Creare Grafiche per i Social Network”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 19,00 invece di € 49,00) per conseguire il corso ”Photoshop: Creare Grafiche per i Social Network“.

Come realizzare immagini di impatto per promuovere la tua attività sui social.

Docente: Giorgia di Serafino – Graphic Designer

Nel corso “Photoshop: Creare Grafiche per i Social Network” imparerai dagli strumenti base che ti aiuteranno a realizzare delle fantastiche immagini da pubblicare attraverso i tuoi Social Network per promuovere al meglio la tua attività sul web.

Perchè scegliere questo corso?

Il corso “Photoshop: Creare Grafiche per i Social Network” è rivolto a tutti coloro che hanno intenzione di promuovere la propria attività sul web ed hanno bisogno di conoscere alcuni semplici strumenti per creare quelle grafiche che andranno a supportare il proprio canale social nel quotidiano. Se sei un imprenditore, un formatore o un aspirante influencer o semplicemente hai deciso di farti conoscere o aprire un business grazie ai Canali Social, questo costo può darti le basi per gestire al meglio le grafiche del tuo canale senza rivolgerti a tools online preconfezionati o persone esterne. Imparerai alcuni principali strumenti di photoshop per realizzare le tue immagini, come ad esempio impostare un documento per il web, come usare i livelli di Photoshop o le maschere di livello per creare fotomontaggi. Inoltre affronterai alcune basilari teorie della grafica, come la composizione di un’immagine, la scelta del colore e come quest’ultimo può agire sulla mente di chi osserva per rendere i tuoi lavori ancora più professionali. All’interno del corso troverai anche 3 video con 3 intere esercitazioni, in modo tale che ciò che spiego non sia della sola e semplice teoria, ma che tu possa vedere applicato tutto ciò di cui parlo nel corso. Se sei alla ricerca di un corso che in modo rapido ti dia delle nozioni per renderti, da subito, autonomo nella creazione di immagini per il web e non passi necessariamente per tutta la teoria (base, intermedia ed avanzata) di Illustrator, Photoshop e grafica in generale, questo è il corso perfetto che fa per te.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Photoshop: Creare Grafiche per i Social Network” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

Le nozioni Base di Photoshop;

Come creare immagini da destinare al web;

La composizione dell’immagine;

La teoria e Psicologia del colore ;

; Cosa sono e come usare i Font.

Programma del Corso