Ordine dei Medici Campobasso/ bando di concorso per amministrativi

L’Ordine dei Medici di Campobasso ha indetto un concorso per amministrativi.La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato e pieno, categoria C (posizione economica C1). E’ possibile candidarsi al bando fino al giorno 9 febbraio 2020.

Requisiti:

– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste nel bando;

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

– assenza di condanne penali e di pendenze di procedimenti penali che impediscano l’instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;

– idoneità fisica all’impiego;

– avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985;

– non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

– adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non titolari di cittadinanza italiana).

I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

– diploma di laurea afferente all’area umanistica o diploma di laurea “vecchio ordinamento” corrispondenti a una delle classi indicate nel bando;

– titolo equipollente (per i titoli di studio conseguiti all’estero);

– concreta e documentabile attività di servizio presso un Ordine delle professioni sanitarie o delle relative Federazioni, per un periodo continuativo non inferiore a dodici mesi nella seguente attività: progettazione ed erogazione corsi di formazione accreditati ECM, gestione delle procedure di accreditamento dalla fase di programmazione degli eventi formativi alla loro realizzazione, rendicontazione e attestazione acquisizione crediti per i partecipanti.

BANDO