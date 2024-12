Oppo Pad 3 Pro, tablet top di gamma a meno di 600 euro

(Adnkronos) – L'Oppo Pad 3 Pro si propone come un tablet Android di fascia alta, con l'obiettivo di competere con i principali dispositivi del settore. Il design è elegante e sottile, con uno spessore di soli 6,49 mm e un peso di 586 grammi. La scocca posteriore presenta una finitura spazzolata a cerchi concentrici, ottenuta tramite una particolare tecnica di incisione. Il tablet è disponibile in Italia solamente nella versione blu. Il display è un pannello LCD IPS da 12,1 pollici con risoluzione 3K e un refresh rate adattivo fino a 144Hz. La luminosità di picco raggiunge i 900 nit, garantendo una buona visibilità in diverse condizioni di luce. Il display supporta Dolby Vision e offre una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 98%, con colori vividi e realistici. L'aspect ratio di 7:5 lo rende adatto alla lettura e alla navigazione web. Il tablet è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, con una frequenza di clock massima di 3,4 GHz. Questo chip, insieme a 12 GB di RAM LPDDR5X e a diverse opzioni di memoria interna UFS 4.0 (256 GB, 512 GB e 1 TB), garantisce prestazioni fluide e reattive. Oppo Pad 3 Pro esegue ColorOS 14.1 basata su Android 14, con un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile. Il tablet è dotato di otto altoparlanti stereo con supporto Hi-Res Audio, per un'esperienza audio immersiva. La funzione Holo Audio consente di personalizzare l'audio, mentre la tecnologia OReality Audio regola l'output audio in base al contenuto, migliorando la qualità del suono. È disponibile una custodia con tastiera opzionale, che trasforma il tablet in un laptop. La tastiera si collega tramite contatti magnetici e, se scollegata, passa automaticamente al Bluetooth. Il tablet offre diverse opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e una porta USB-C 3.2 Gen 1 a 5 Gbps. È presente anche la funzionalità di condivisione della connessione 5G dello smartphone. Grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3, al display a 144Hz e al software OPPO Gaming Assistant, il tablet offre un'esperienza di gioco di alto livello. Il comparto fotografico non è il punto di forza del dispositivo, ma offre comunque una buona qualità. Sul retro è presente una singola fotocamera da 13 MP con autofocus, flash LED e stabilizzazione elettronica dell'immagine, in grado di registrare video fino a 4K a 30 fps. La fotocamera frontale è da 8 MP. Il device è dotato di una batteria da 9510 mAh che garantisce un'ottima autonomia. Il tablet supporta la ricarica rapida cablata a 67W. Oppo Pad 3 Pro si posiziona nella fascia alta del mercato dei tablet Android, distinguendosi per il display da 12.1 pollici con refresh rate a 144Hz, il potente processore e l'eccellente autonomia della batteria. In conclusione, si tratta di un tablet Android di fascia alta che offre prestazioni elevate, un display di alta qualità e un'ottima autonomia per meno di 600 euro. È un dispositivo adatto all'intrattenimento, al gioco e alla produttività. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)