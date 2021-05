MD Discount: assunzione di 100 diplomati in Italia

MD Discount, azienda leader nella Grande Distribuzione Italiana, presente sul territorio nazionale con 800 punti vendita dove lavorano circa 8.000 dipendenti, assumerà 100 nuove figure da inserire soprattutto come Addetti alla Vendita, che dovranno essere dinamici, affidabili, flessibili, seri, con approccio positivo al cliente, concretezza, capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team, passione e interesse per il settore della GDO, i quali si occuperanno dei rapporti con la clientela, di caricare la merce negli appositi scaffali, di sistemare il negozio e di gestire tutte le attività di cassa.

L’azienda ricerca anche Store Manager, con capacità di gestione di un team, buona propensione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving e orientamento agli obiettivi, che dovranno gestire il personale e le relazioni con i clienti, occuparsi di tutte le operazioni fiscali e contabili, preparare le aree promozionali, gestire gli ordini, lo scarico, l’allestimento e il rifornimento delle merci; Vice Store Manager, che dovranno affiancare lo store manager nelle operazioni fiscali e contabili, gestire i clienti, gestire gli ordini, l’allestimento e il rifornimento delle merci e preparare le aree promozionali;

Manutentori Elettrici Industriali, dinamici, flessibili e con buone doti relazioni, i quali dovranno effettuare interventi di manutenzione sugli impianti elettrici, individuare e riparare guasti e malfunzionamenti e collaudare i sistemi elettrici installati. Per MD è importante mantenere un forte legame con le risorse umane, che vengono considerate patrimonio dell’azienda, tanto da investire sui propri dipendenti attraverso la formazione ed il continuo aggiornamento, credendo fortemente nella loro crescita.

