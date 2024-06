MCL Molise/ Lavora con noi: candidatura tirocinio formativo

Il Circolo MCL di Campobasso ente promotore del Patronato SIAS e del CAF MCL offre l’opportunità ai giovani molisani di effettuare un tirocinio formativo extracurriculare finalizzato all’inserimento lavorativo della durata di 6 mesi rinnovabile, presso la propria sede di Campobasso in via Mons. Bologna, 6. Al tirocinante verrà corrisposta una indennità di partecipazione secondo le vigenti previsioni normative di 600 euro.

E’ possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo email: mclmolise@gmail.com allegando un curriculum vitae aggiornato. Nell’oggetto dell’email è necessario indicare “candidatura tirocinio formativo”.