Maxi concorso in Campania: Bando per 1274 posti per OSS, domande al via fino al 12 Gennaio 2025

La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Giunta Regionale della Campania ha indetto un concorso pubblico unico per la selezione di 1.274 Operatori Socio-Sanitari (OSS), per rispondere alle esigenze di diverse strutture sanitarie regionali per l’anno 2025, come previsto dal DM 77/2022 .Le sedi di lavoro sono suddivise tra le aziende del Sistema Sanitario Regionale.

Il 16 dicembre è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale. La data utile per iscriversi al concorso è il 17 gennaio 2025.

Per partecipare al concorso è necessario soddisfare requisiti generali e specifici quali:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o altra situazione equiparata);

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione;

Non aver subito condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego.

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

(licenza media); Attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) conseguito a seguito di un corso di formazione riconosciuto a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, o titoli equipollenti.

Il concorso prevede una riserva del 50% dei posti destinata a specifiche categorie di candidati, tra cui:

Lavoratori con contratti di lavoro flessibili che abbiano maturato un certo periodo di servizio presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

Personale assunto tramite contratti autonomi presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con almeno 18 mesi di servizio;

Militari volontari delle Forze Armate;

Operatori volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica sul sito https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di presa d’atto della Giunta Regionale della Campania in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed Esami.

BANDO