Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, la nuova avventura in arrivo su Nintendo Switch

(Adnkronos) – Il 7 novembre 2024 vedrà il debutto di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica su Nintendo Switch, un'attesa avventura RPG che riporta in scena la celebre coppia di fratelli. Con una nota ufficiale, Nintendo annuncia l'uscita del nuovo trailer, intitolato "Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica – L'Elettria ti aspetta!", svelando ciò che attende i giocatori in questo mondo vibrante. Un misterioso potere ha fratturato il mondo di Elettria, separandolo in numerose isole. I protagonisti, Mario e Luigi, devono unirle intraprendendo un'avventura su Isola Solcamari, un luogo unico che combina elementi di nave e isola. Utilizzando un cannone, i due fratelli possono catapultarsi verso diverse isole, esplorando ambienti che vanno dalle lussureggianti foreste pluviali tropicali a vivaci città. Durante il loro viaggio, Mario e Luigi incontreranno nuovi alleati, come Condina e Presus, e personaggi familiari del Regno dei Funghi, inclusi Peach e Bowser. Ecco il nuovo trailer Per riunificare Elettria, i giocatori dovranno sfruttare il legame fraterno di Mario e Luigi. Attraverso azioni cooperative, come unirsi in una sfera o lanciare palle di fuoco e ghiaccio, i due fratelli affronteranno sfide e ostacoli. Durante le battaglie, i giocatori potranno utilizzare potenti attacchi combinati, come il Tuono Dinamico, che introduce un approccio energico al combattimento a turni, dove tempismo e strategia sono essenziali per sconfiggere i nemici. Il potere della mente creativa di Luigi si manifesta attraverso la sua Intuizione, fornendo assistenza durante l'esplorazione e le battaglie contro i boss. Sebbene i suoi lampi di genio possano risultare insoliti, sono fondamentali per risolvere enigmi, raccogliere oggetti e infliggere danni significativi ai nemici. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)