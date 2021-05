MAECI: bando di concorso per 50 posti di i Segretario di Legazione in prova

Il MAECI , Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso per la copertura di 50 posti per il profilo di Segretario di Legazione in prova. indetto un concorso, per titoli ed esami, per 50 posti di Segretario di Legazione. Per candidarsi al bando 2021 della Farnesina c’è tempo fino al giorno 7 Giugno 2021.

Dei cinquanta posti, 7 sono riservati ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle seguenti lauree: finanza (classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe n. LM-52), scienze dell’economia (classe n. LM-56), scienze della politica (classe n. LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. LM-76), scienze economico-aziendali (classe n. LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. LM-81), servizio sociale e politiche sociali (classe n. LM-87), sociologia e ricerca sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n. LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge;

I posti riservati, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Requisiti per l’ammissione

cittadinanza italiana;

età non superiore ai trentacinque anni compiuti;

idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio;

godimento dei diritti politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti da un impiego statale.

Inoltre, ai candidati si richiede il possesso di un diploma di laurea magistrale o laurea specialistica in una delle seguenti facoltà:

finanza;

giurisprudenza;

relazioni internazionali;

scienze dell’economia;

scienze della politica;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

scienze economiche per l’ambiente e la cultura;

scienze economico-aziendali;

scienze per la cooperazione allo sviluppo;

studi europei;

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

sociologia;

sociologia e ricerca sociale;

servizio sociale e politiche sociali.

Oppure un diploma di laurea del vecchio ordinamento nelle seguenti materie:

giurisprudenza;

scienze politiche;

scienze internazionali e diplomatiche;

economia e commercio;

discipline economiche e sociali;

scienze statistiche;

marketing;

relazioni pubbliche;

scienze della comunicazione;

sociologia;

scienze economiche (vari ambiti tra cui economia bancaria, aziendale, ambientale, finanza, turismo ecc.).

