Lidl: nuove assunzioni di oltre 550 Addetti Vendita e altre figure

Lidl, multinazionale leader nella grande distribuzione, assumerà oltre 550 addetti vendita e altre figure, con diploma o laurea, da inserire presso i 700 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le nuove assunzioni riguardano soprattutto Addetti alla Vendita, i quali dovranno assistere i clienti, ordinare i prodotti sugli scaffali, gestire la cassa, rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti, sistemare e pulire i locali; Operatori di Filiale, che dovranno rifornire i prodotti sugli scaffali, preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, collaborare con il team per gestire in modo ottimale il punto vendita, rendere la spesa ai clienti più piacevole e assicurare la pulizia all’interno e all’esterno del negozio; Assistenti del Responsabile del Negozio, che dovranno gestire il personale, definendo i turni e organizzando le attività di formazione per gli addetti vendite, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, assistere i clienti, curare l’aspetto del punto vendita, garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari e sostituire il capo filiale in sua assenza; Addetti Ufficio Amministrativo, che dovranno controllare i contratti commerciali secondo le linee guida aziendali, creare schede prodotto e inserire prezzi di vendita nei sistemi operativi aziendali, collaborare con fornitori e referenti interni per reperire informazioni necessarie alle attività di reparto e creare reportistica specifica tramite l’utilizzo di Excel.

Entrare in Lidl, azienda solida, strutturata e sempre in costante crescita, che valorizza le persone e investe sul territorio italiano, vuol dire lavorare in un contesto dinamico e inclusivo, composto da un teamdi oltre 20.000 collaboratori, dove ciascuno ha la possibilità di esprimere la propria unicità.Per verificare tutte le figure… continua a leggere