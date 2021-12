Lidl assume oltre 300 Addetti Vendita e altre figure

Lidl, multinazionale leader nella grande distribuzione, presente su tutto il territorio nazionale con più di 650 punti vendita, assumerà oltre 300 nuove figure soprattutto Addetti Vendita con spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità, flessibilità e approccio multitasking, i quali dovranno assistere i clienti e rendere la loro esperienza di acquisto più veloce e piacevole, ordinare i prodotti sugli scaffali, gestire la cassa, sistemare e tenere puliti i locali.

Le altre figure ricercate dall’azienda riguardano Preparatori Merce, con organizzazione, precisione, attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in team, che dovranno preparare i prodotti presenti nel magazzino in pallet in base agli ordini dei punti vendita, predisporre i pallet nell’area di uscita merce, controllare la qualità e la quantità della merce, mantenere l’ordine e la pulizia nel centro logistico, supportare e svolgere le attività connesse all’inventario del magazzino;

Assistenti al Responsabile di Negozio con attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune e forte orientamento al cliente, che dovranno gestire il personale, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, curare l’aspetto del punto vendita, garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari e offrire assistenza al cliente;

Collaboratori Ufficio Personale con orientamento all’obiettivo, dinamismo, flessibilità, spiccate capacità organizzative e comunicative, precisione, riservatezza, organizzazione e spirito pratico, che dovranno smistare la posta e gestire la corrispondenza, predisporre la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività del personale, verificare la correttezza dei documenti relativi ai rapporti di lavoro dei collaboratori, raccogliere, elaborare e smistare i report e la documentazione riguardante il personale.

