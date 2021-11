Lavoro/ Il 2 dicembre i colloqui di lavoro in Molise per per occupazioni nel settore turistico

Iniziativa EURES (Servizi Europei per l’Impiego) della Regione Molise, riguardante la campagna nazionale di selezione di personale “Obiettivo Tropici” per la stagione invernale 2021/2022, per impieghi in Italia e all’estero.

Il Servizio EURES del Molise organizza colloqui di lavoro per occupazioni nel settore turistico per la stagione invernale 2021/2022. Infatti, giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 9,00 a Campobasso, presso la sala riunioni dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro in via Masciotta n. 13, si terranno colloqui di selezione di personale per il settore turistico – campagna di reclutamento EURES inverno 2021/2022 “Obiettivo Tropici”. Le figure richieste sono :

responsabile animazione, responsabile mini e junior club, fitness & yoga pro, dj – tecnici suono&luci; animatori mini & junior; animatori social media; fotografi; musicisti; coreografi; ballerini; cantanti; operatori mini club; operatori socio educativi; operatori sportivi pro; sorveglianti; infermieri – oss; group leader; assistenti bagnanti; assistenti escursioni.

Eures Molise organizza già da anni queste giornate di selezione e sono tantissimi i ragazzi molisani che hanno avuto esperienze lavorative in Italia e nel resto del mondo. Chi fosse interessato a partecipare alle selezioni può inviare la propria candidatura a: [email protected], inserendo nell’oggetto: “Selezioni OT – Campobasso”. Per ulteriori informazione è possibile contattare il Serivizio EURES Molise al 0874416424 – [email protected]