Lavoro/ Carrefour: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Il gruppo Carrefour, azienda solida e strutturata che investe sull’innovazione e il digitale, effettuerà nuove assunzioni per diplomati e laureati da inserire presso gli oltre 1.450 punti vendita presenti sul territorio nazionale, ai quali offre un ambiente di lavoro accogliente in cui tutti lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni. La ricerca è rivolta ad Addetti Cassa, che dovranno soddisfare i clienti fornendo loro tutte le indicazioni di carattere generale e consigliandoli nelle scelte di acquisto, gestire la merce nell’area vendita, nel reparto o corsia assegnata e garantire principalmente l’allestimento, il rifornimento degli scaffali e degli spazi espositivi e delle operazioni di cassa; Capi Reparto, che dovranno seguire le vendite del proprio reparto, assistere e consigliare la clientela e coordinare il team verso il raggiungimento degli obiettivi economici e di soddisfazione della clientela; Addetti all’Integrazione del Sistema delle Risorse Umane, che dovranno collaborare attivamente al programma di transizione digitale, supportare tutti i referenti di business delle direzioni della società nell’adozione di google workspace, nella raccolta e analisi di dati e requisiti, costruire e realizzare dashboard. Inoltre Carrefour offre tante opportunità di Stage ad Addetti del Punto Vendita, i quali dovranno seguire le vendite del reparto di riferimento, assistere e consigliare la clientela fornendo un ottimo servizio e mantenere l’ordine e la pulizia del reparto valorizzando al massimo i prodotti dell’assortimento e l’immagine del brand.

Carrefour, uno dei gruppi di distribuzione più importanti del mondo, opera in Italia con oltre 1.450 punti vendita suddivisi in Ipermercati, Market, Cash and Carry …, ed è presente in 18 regioni dove lavorano più di 15.000 collaboratori curiosi e appassionati, i quali aiutano a innovare e migliorare lo stile di vita di chi sceglie, promuovendo la trasparenza nelle filiere, difendendo i piccoli produttori locali e valorizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

