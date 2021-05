La Molisana dona 5mila chili di pasta al Banco Alimentare della Lombardia

Cinquemila chili di pasta La Molisana sono stati donati al Banco Alimentare della Lombardia situato a Muggiò (Monza e Brianza). L’attività di solidarietà è stata organizzata dal pastificio di Campobasso con le prime squadre femminili di Milan e Inter che hanno donato 2.500 chili di pasta a marchio Milan e 2.500 chili a marchio Inter, consegnati dalle calciatrici e dai tecnici delle due squadre.



Erano presenti l’allenatore Maurizio Ganz e il suo vice Davide Cordone insieme al capitano Valentina Giacinti e Vero Boquete per il club rossonero, e per l’Inter l’allenatore Attilio Sorbi, la vice Simona Zani e le calciatrici Lisa Alborghetti e Yoreli Rincón, per una grande dimostrazione di vicinanza alle tante famiglie bisognose della Lombardia.

Il 24 aprile scorso, a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile, la rossonera Valentina Giacinti e la nerazzurra Lisa Alborghetti si sono scambiate le due valigette di pasta in un momento che ha segnato simbolicamente il taglio del nastro dell’iniziativa.