Italian Exhibition Group/ alla Fiera di Rimini anche 4 birrerie molisane

Alla sua 6° edizione Beer Attraction cambia in Beer&Food Attraction, un’evoluzione sottolineata dal nuovo payoff, “the eating out experience show”, che rimarca la capacità dell’evento di unire l’intera filiera delle esperienze del mangiare fuoricasa e di attirare sempre di più gli operatori di tutto il mondo dell’OUT OF HOME.

L’appuntamento con la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) è alla Fiera di Rimini dal 15 al 18 febbraio 2020. Il taglio del nastro, col saluto inaugurale del presidente IEG Lorenzo Cagnoni, è previsto per sabato 15 febbraio alle ore 11 presso la cupola della Hall Sud. Seguirà, alle 12 nel Food Attraction Lab (Padiglione A4), il talk su “L’evoluzione dei canali di mercato e dei concetti di ristorazione” (Food Attraction Lab – Pad. A4), che avrà come speaker Matteo Figura, director Foodservice Italy NPD Group Inc.

Si allarga il core business della manifestazione, dedicata agli operatori professionali, che propone un’offerta completa dell’intera filiera, con 1000 marchi presenti e 100 buyer provenienti da 35 Paesi. Si spazia dall’universo delle birre di qualità, nazionali e internazionali, al mondo del food per il fuoricasa, fino alle nuove tecnologie del food delivery e alle idee più innovative per l’arredamento per i locali: tutto quello che c’è da sapere per essere aggiornati sull’universo dell’OUT OF HOME. Come conferma anche la contemporaneità con BB TECH Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, che ripropone la formula vincente di “fiera nella fiera” capace di mettere in relazione tutti i produttori di bevande con le aziende di materie prime, tecnologie processing e packaging.

Saranno presenti anche 4 aziende molisane.