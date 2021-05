Istituto per Anziani Casa de Battisti, bando di concorso per 3 infermieri e 9 oss

L’Istituto per Anziani Casa de Battisti ha indetto due concorsi per l’assunzione di infermieri e Oss a tempo pieno e indeterminato che saranno così suddivisi:

n.3 Infermieri – Cat. C1. Si segnala che è prevista la riserva di 1 posto per i Volontari delle FF.AA.

– Cat. C1. Si segnala che è prevista la per i Volontari delle FF.AA. n.9 Operatori Socio Sanitari – Cat. B1. Si segnala che è prevista la riserva di 3 posti per i Volontari delle FF.AA.

Requisiti per partecipare al Bando:

-cittadinanza italiana o di un paese appartenente alla Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

-godimento dei diritti politici e civili;

-età non inferiore ai 18 anni;

-non avere subito condanne per uno dei reati contemplati dal Titolo II del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione), salvo l’avvenuta riabilitazione;

-assenza destituzione, dispensa o decadenza dell’impiego presso una pubblica amministrazione;

-essere fisicamente idonei allo svolgimento del lavoro senza alcuna limitazione specifica;

-i cittadini italiani soggetti all’obbligo della leva, devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di quest’obbligo.

Requisiti specifici:

INFERMIERI

– diploma di Infermiere o Laurea in Scienze Infermieristiche o titolo equipollente;

– essere regolarmente iscritti al FNOPI ex collegio IPASVI.

OSS

– attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (corso di formazione di durata pari a 1000 ore) o titolo equipollente.

La domanda di partecipazione ai concorsi per Infermieri e Oss Istituto per Anziani Casa de Battisti, redatta secondo i modelli sotto allegati, deve essere presentata all’Istituto per Anziani Casa De Battisti – Via San Zeno, 51 – Cerea (VR) entro le ore 12,00 del 17 Maggio 2021.

BANDI