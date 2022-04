INAIL: Bando di concorso per 32 consulenti tecnici rischi e prevenzione

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha pubblicato un bando di concorso per consulenti tecnici presso la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione.Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 26 Maggio 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti dai pubblici uffici;

assenza provvedimenti di dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento o di decadenza da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva;

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

I concorrenti dovranno possedere, inoltre, uno dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale (LM) in:

– Biologia (LM-06);

– Fisica (LM-17);

– Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20);

– Ingegneria Biomedica (LM-21);

– Ingegneria Chimica (LM-22);

– Ingegneria Civile (LM-23);

– Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24);

– Ingegneria dell’Automazione (LM-25);

– Ingegneria della Sicurezza (LM-26);

– Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);

– Ingegneria Elettrica (LM-28);

– Ingegneria Elettronica (LM-29);

– Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30);

– Ingegneria Gestionale (LM-31);

– Ingegneria Informatica (LM-32);

– Ingegneria Meccanica (LM-33);

– Ingegneria Navale (LM-34);

– Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio (LM-35);

– Scienze Chimiche (LM-54);

– Scienze e Tecnologie agrarie (LM-69);

– Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71);

– Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74);

– Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86);

laurea specialistica (LS) equiparata ad una delle suddette classi di lauree magistrali;

diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento” equiparato ad una delle suddette classi di lauree magistrali.

BANDO