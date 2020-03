“Impara ad utilizzare Photoshop da Zero in 7 Giorni”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 19,00 invece di € 49,00) per conseguire il corso ” Impara ad utilizzare Photoshop da Zero in 7 Giorni “.

Per le modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a: [email protected]Pubblicità

Muovere facilmente i primi passi in Photoshop

Docente: Matteo Grue – esperto in grafica pubblicitaria

In questo video corso “Impara ad utilizzare Photoshop da Zero in 7 Giorni” potrete imparare facilmente come muovervi attraverso i meandri di Photoshop; seguendo le mie indicazioni potrete facilmente modificare e creare tutto ciò che vorrete.

Perchè scegliere questo corso?

Il corso si svolgerà attraverso 17 micro temi, imparando come ingrandire o ridimensionare un’immagine, come nascondere difetti o cancellare intere parti di un’immagine, come inserire testi con effetti e come effettuare un fotomontaggio professionale, oltre a tanti piccoli trucchi e consigli. Imparerai ad utilizzare Photoshop nel modo giusto, e vedrai che non sarà così “duro” come vogliono farti credere.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Impara ad utilizzare Photoshop da Zero in 7 Giorni” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

Come utilizzare il timbro clone per nascondere difetti: es. (rughe, nei, graffi, sassi);

Come creare il riflesso di una montagna nell’acqua del lago;

Come selezionare, copiare e modificare singoli oggetti di un’immagine;

Come cambiare colore ad oggetti;

Come ridimensionare, tagliare, alterare una foto.

Programma del Corso