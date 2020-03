“Illustrator Avanzato per il Graphic Design”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 19,00 invece di € 49,00) per conseguire il ” Illustartor Avanzato per il Graphic Design ” grazie ad un accordo siglato dal Gruppo Terminus con Life Learning.

Per le modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a: [email protected]

Docente: Matteo Fratesi esperto nell’utilizzo dei maggiori programmi di grafica.

Apprendi gli strumenti più avanzati di Adobe Illustrator creando grafiche complesse e originali

Con il corso online “Illustrator Avanzato per il Graphic Design” vedremo singolarmente la maggior parte degli strumenti che ti saranno fondamentali per creare disegni più complessi di un singolo logo.

Perchè scegliere questo corso?

Per dare carattere al tuo sito, o più in generale al tuo prodotto, il design è fondamentale.

Potresti avere un prodotto utile e funzionante, ma se non sarà supportato da un buon design, potresti correre il rischio che i consumatori lo percepiscano come di scarsa qualità.

Uno dei programmi di grafica più utilizzati per rendere quindi il vostro prodotto più accattivante ed utilizzabile è Adobe Illustrator. Durante questo corso ne studierai gli strumenti più avanzati, per imparare a creare grafiche complesse e di qualità.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Illustartor Avanzato per il Graphic Design” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

Come impostare un’area di lavoro personalizzata;

Come utilizzare colori, pattern e sfumature;

Come utilizzare i principali strumenti di Illustrator;

Come inserire gli effetti di Photoshop.

PROGRAMMA DEL CORSO