Honor Ricopre un Bar di Pluriball a Barcellona

(Adnkronos) – In occasione dell'attesissimo match tra Barcellona e Bayern Monaco, HONOR ha dato vita a un'originale iniziativa per proteggere i dispositivi tecnologici dei tifosi durante i festeggiamenti più accesi. Il Sonora Sports Bar di Barcellona è stato trasformato grazie a un'area interamente ricoperta di pluriball, il celebre materiale da imballaggio, per mettere alla prova sia l'entusiasmo dei tifosi che la resistenza dei nuovi smartphone Honor Magic V3. I bar e i locali pubblici sono da sempre luoghi prediletti dai tifosi per seguire le partite delle proprie squadre del cuore. Tuttavia, l'euforia che accompagna i momenti clou dei match può spesso degenerare in situazioni caotiche, causando piccoli incidenti e danni agli oggetti personali, tra questi gli smartphone sembrerebbero essere i più a rischio.

Secondo un recente studio condotto da Honor, il 90% degli italiani si definisce tifoso di calcio appassionato. Di questi, più della metà ammette di essersi fatto trasportare dall'entusiasmo durante i festeggiamenti, danneggiando irreparabilmente i propri dispositivi elettronici. Non sorprende che gli smartphone siano tra gli oggetti più colpiti: il 50% degli italiani li utilizza costantemente durante le partite per scambiare messaggi con amici e familiari, condividere aggiornamenti e immortalare momenti salienti. All'interno del Sonora Sports Bar, Honor ha allestito l'area MAGIC V3IP, uno spazio protetto da pluriball dove i tifosi hanno potuto testare in prima persona l'incredibile resistenza dell'Honor Magic V3. Questo nuovo dispositivo, dotato di fibre di grado aerospaziale che aumentano la resistenza agli urti fino a 40 volte e di una cerniera Super Steel di seconda generazione, è stato progettato per sopportare anche le sollecitazioni più intense, come quelle che possono verificarsi durante un match emozionante. “Nonostante questi piccoli incidenti, sembra che i tifosi pensino che alla fine ne valga sempre la pena, basta vedere la propria squadra segnare un gol. Siamo in grado di aiutare gli appassionati di calcio a godersi i match, mantenendo i loro telefoni al sicuro”, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di Honor Europe. “HONOR Magic V3 combina una durata eccezionale con una sottigliezza e una leggerezza impressionanti e, grazie al display pieghevole, è il dispositivo definitivo che sostituisce il telefono, il tablet e il laptop. Il gioco è fatto!”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)