Gruppo Terminus / Consulenze per finanziamenti a favore della clientela

In una società globalizzata, dove i collegamenti in rete quotidianamente forniscono una quantità d’informazioni economiche sempre crescente diventa sempre più importante rimanere aggiornati su tutte le possibilità che il mercato può offrire. Per questo motivo è importante avere a disposizione team di consulenti preparati sulle opportunità disponibili ed in grado di orientare i potenziali clienti sulle scelte da fare. Il Gruppo Terminus negli anni ha ampliato la sfera dei servizi offerti alla clientela, spaziando dalla formazione professionale all’informazione, fino alla consulenza. Un crescendo di servizi e informazioni adeguate alle esigenze della clientela.

Il Gruppo Terminus prosegue in questa logica di innovazione e professionalità aumentando ancora la rete delle opportunità per la clientela: da oggi alle normali attività aziendali si aggiungono anche i mutui, la consulenza su finanziamenti personali, assicurazioni, prestiti aziendali, cessioni del quinto, leasing e tanti altri prodotti tra quelli che il mercato finanziario propone.

Per fare ciò il Gruppo Terminus si avvarrà di esperti qualificati che opereranno in convenzione; ampio sarà anche il ‘range’ di banche ed istituti finanziari convenzionati che permetteranno ai fruitori di poter scegliere su una rete di servizi articolata e costantemente aggiornata.

Per informazioni e notizie sui servizi offerti contattare il Gruppo Terminus al numero di telefono 0874/98926, oppure inviare mail a: [email protected]