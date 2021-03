Graduatorie ATA terza fascia 2021/23, il via dal ministero

Il ministero dell’Istruzione dà il via alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2021-23), secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.

L’istanza sarà attiva dalle 9:00 del 22 marzo alle 23:59 del 22 aprile 2021 e sarà sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale Istanze online.

Gli aspiranti potranno chiedere, con un’unica domanda, l’inserimento e/o la conferma/aggiornamento di uno o più profili nelle graduatorie di circolo e d’Istituto.

Il sistema quest’anno sarà completamente digitalizzato per consentire una valutazione delle domande più rapida ed efficiente.

Le novità :

-La domanda è telematica, sia per l’inserimento che per conferma, aggiornamento e depennamento, e va presentata esclusivamente online attraverso l’applicazione POLIS;

-per presentare la domanda online occorre disporre delle credenziali SPID, oppure di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio Istanze on Line (POLIS), se rilasciata entro il 28 febbraio 2021. Dal 1° marzo, infatti, non vengono rilasciate nuove utenze ed è possibile accedere solo con SPID;

-la scelta delle 30 scuole ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia va fatta direttamente al momento della compilazione online della domanda. Dunque le 30 istituzioni scolastiche devono essere indicate già nelle domande, non si possono scegliere in seguito come per il concorso 2017;

-hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie ATA anche gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo profilo per il quale chiedono l’inserimento, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche se non possiedono il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente, dato che resta valido quello con il quale hanno legittimamente prestato il servizio;

-ai fini della valutazione dei titoli culturali, si specifica che oltre alle certificazioni informatiche indicate nel decreto.

