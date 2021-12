Fincantieri assume 50 diplomati e laureati. L’azienda cerca nuovo personale da inserire negli stabilimenti in Italia

Fincantieri assume 50 nuove figure in possesso di diploma o di laurea da inserire nei propri stabilimenti in Italia. Le assunzioni riguardano: Addetti Area Metodi di Produzione con attenzione per i dettagli, capacità di problem solving e orientamento al risultato, i quali dovranno ottimizzare il processo di costruzione nei cantieri italiani ed esteri, gestire il presidio sulle tecnologie dei processi di fabbricazione e allestimento e supportare l’attività di definizione degli investimenti in fase di studio e di monitoraggio dei risultati dei nuovi impianti;

Supervisori Officina Assistenza con orientamento al risultato e ottime capacità organizzative e gestionali, che dovranno gestire le apparecchiature di sollevamento, garantire l’osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro all’interno dell’officina, coordinare e controllare le ditte che effettuano lavori in appalto, gestire il trasporto dei materiali dal magazzino alla banchina e verificare la ricezione di tutta la documentazione necessaria per le lavorazioni;

Specialisti Impianti con attitudine al problem solving, orientamento al risultato, proattività, buone doti comunicative e relazionali e capacità relative e gestionali, che dovranno seguire studi di fattibilità preliminare, predisporre la documentazione contrattuale di propria competenza, progettare e sviluppare specifiche tecniche in coerenza con gli accordi contrattuali, elaborare e predisporre la documentazione tecnica per l’esecuzione del progetto, valutare e monitorare le attività svolte dalle ditte fornitrici e verificare le stime effettuate in fase di studio di fattibilità preliminare;

Responsabili Produzione con capacità di leadership, di problem solving e di team-working, che dovranno sviluppare e pianificare le attività produttive e la direzione tecnica, presidiare lo sviluppo e la crescita in termini di volumi produttivi e tipologie di referenze, monitorare gli indici di efficienza ed efficacia della produzione e garantire il raggiungimento e il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi del prodotto finito.

