Economia e Finanza/ Helicopter Money! La cura!

Le ripercussioni economiche del Covid-19 saranno curate con “l’Helicopter Money“, letteralmente una metafora che indica un elicottero che sorvola le città facendo piovere denaro.

Nelle ultime ore le banche centrali di tutto il mondo hanno fatto ripartire nuovi Quantitative Easing accompagnati da nuove e più forti politiche fiscali. E se ciò non dovesse bastare potrebbe, per la prima volta, partire un esperimento su scala mondiale di helicopter money. In pratica accreditando denaro contante direttamente nei conti correnti di tutti i cittadini.

Il termine fu utilizzato per la prima volta da Milton Friedman ( Premio Nobel Economia 1976 ), nel 1969, come stimolo monetario contro la deflazione allora imperante negli USA.

Come funziona?

Le banche centrali provvedono a creare nuova moneta distribuendola direttamente sui conti dei cittadini oppure intervenendo attraverso il canale fiscale, ovvero la banca centrale cancella in tutto o in parte il debito del governo di appartenenza, in modo che il governo stesso possa liberare risorse per riduzione tasse e/o aumentare la spesa pubblica.

In genere, differentemente dal Quantitative Easing, l’effetto è maggiore sull’economia, in quanto una soluzione di questo genere stimola immediatamente i consumi facendo accrescere la domanda di beni e servizi.

I primi a muoversi in questa direzione ad oggi sono gli USA. Il presidente Trump si è mostrato subito disponibile a mettere in campo l’helicopter money in questa fase, complice senza dubbio il fatto che proprio quest’anno ricorrono le prossime elezioni.

Prendere in considerazione questa operazione per l’Europa sarà più complicato, ma potrebbe anche da noi dare degli ottimi risultati economici.

Può funzionare uno stimolo del genere contro il Covid-19?

L’esempio più recente è avvenuto ad Hong Kong nel mese di Febbraio in piena crisi Coronavirus. A tutti dai 18 anni in su furono distribuiti circa 1142 dollari per far ripartire l’economia locale. I risultati cominciano a vedersi complice anche la ripartenza industriale e dei servizi locali post-epidemia.

