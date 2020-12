Corso di dattilografia on line per aggiornamento graduatoria del personale ATA / formati con noi

Sono aperte le iscrizioni al corso di dattilografia interamente on line per il personale ATA

Obiettivi de corso :

Il Corso di Dattilografia su Computer consente di ottenere un livello di preparazione professionale nella “Kyboard Live” evoluzione moderna della Dattilografia. A seconda dei livelli, si ottiene quindi la capacità di digitare testi utilizzando tutte le dieci dita delle mani, senza mai guardare la tastiera (tastiera cieca), oltre ad un’elevata precisione di digitazione ed un’alta velocità di scrittura del testo.

A fine corso il partecipante sarà in grado di gestire professionalmente l’utilizzo della tastiera del PC secondo quanto previsto dal programma.

Il corso di dattilografia ha una durata stimata di 200 ore. La durata è stimata perché non tutti gli utenti hanno bisogno di trascorrere lo stesso tempo a seguire le slide e ad esercitarsi. Dipende anche dal background del corsista.

L’attestato rilasciato vale un punto nella graduatoria personale ATA.

ARGOMENTI DEL CORSO:

Parte storica

Parte teorica

Ambiente di scrittura

Ruolo dei testi

Tecniche di scrittura

Velocità di Scrittura

ATTESTATO RILASCIATO:

Al superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di Addestramento Professionale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in quanto lo stesso è rilasciato in collaborazione con l’ente pubblico come espressamente chiarito dalla faq n° 16 del MIUR.

L’esame si svolge online, consiste in 30 domande a risposta multipla da rispondere in 60 minuti. Il certificato sarà disponibile sin da subito nell’apposita area in piattaforma.

L’esame potrà essere svolto dopo 15 giorni dall’attivazione delle credenziali.

COSTO € 145 da versare tramite bonifico bancario o tramite pay pal sul nostro negozio on line https://www.negozioterminus.it/prodotto/corso-di-dattilografia-per-il-personale-ata-on-line-formati-con-noi/

Sono disponibili anche i corsi Lim, Tablet e certificazioni informatiche (7 Moduli)

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizioni si prega di inviare una mail a [email protected] oppure contattare la segreteria al n. 0874/418684 Sig.ra Tina Piano