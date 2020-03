“Corso Base di Caffetteria Professionale”- formati con noi on line“

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 19,00 invece di € 49,00) per conseguire il corso ”Corso Base di Caffetteria Professionale”.

Per le modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a: [email protected]Pubblicità

Scopri l’arte del caffè!

Docente: Scuola Caronte

Grazie a questo “Corso Base di Caffetteria” vogliamo aiutarti a scoprire e conoscere tutti i segreti della realizzazione di un ottimo caffè o cappuccino.

Perchè scegliere questo corso?

Stai pensando di aprire un bar e vuoi farlo con competenza? Sei già barista ma non sei soddisfatto dei risultati del tuo servizio? Hai la voglia di imparare e migliorare il tuo stile di preparazione di caffè e cappuccini ma non sai da dove iniziare? Ti do una buona notizia, sei nel posto giusto!

Come ogni buon corso di caffetteria questo vi permetterà di conoscere origini, tipologie, lavorazione e utilizzo di tutte le attrezzature professionali nel modo corretto. Grazie ai contenuti di questo corso online e al tutoraggio all’interno della classe dedicata, potrai finalmente scoprire i segreti di un buon caffè e scoprire come migliorare tutto ciò che riguarda l’ambito della caffetteria!

Dopo aver studiato questo corso, conoscerai tutto quello che bisogna sapere sul caffè per lavorare in un bar caffetteria oltre ad approfondimenti sulla materia!

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Corso Base di Caffetteria Professionale” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

La storia del caffè e le caratteristiche della pianta che lo produce;

Le caratteristiche di tostatura e le differenti miscele del caffè;

Come utilizzare (al meglio e con professionalità) la macchina del caffè ed il macinadosatore;

Le tipologie di bevande a base di caffè espresso e come prepararle;

Come montare il latte per ottenere un ottimo cappuccino;

Programma del Corso