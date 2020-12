Corsi OSS (Operatore Socio Sanitario) Terminus Formazione

Terminus Formazione apre le iscrizioni ai nuovi corsi per operatore socio sanitario – OSS- della durata di 1000 ore edizione 2021.



Le 1000 ore verranno suddivise in 350 ore di aula (in questo periodo di pandemia 250 le ore vengono svolte on line e 100 ore di esercitazione in aula), 200 ore in Fad ( formazione a distanza) e 450 tirocinio/stage.

Il tiroicnio potrà essere svolto nella regione di provenienza.

I corsi si svolgeranno presso le sedi accreditate di Campobasso e Termoli.

Il corso autorizzato e riconosciuto dalla Regione Molise ha validità su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare le sedi di svolgimento ai seguenti numeri:

Sede di Termoli 0875/85240 sede di Termoli – Isabella Rizzo

Sede di Campobasso 0874/418684 Signora Tina Piano sede di Campobasso

oppure scrivere a [email protected]