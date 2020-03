Coronavirus, prorogati i termini in materia ambientale

Alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha approvato il decreto-legge “Cura Italia” che prevede un primo pacchetto di misure volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria, cercando così di dare un ulteriore supporto alle famiglie e alle imprese italiane.

Con Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state prorogate le seguenti scadenze in materia ambientale:

Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – Gli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti sono rinviati al 30 giugno 2020.

Prorogato il termine, sempre al 30 giugno 2020, per il versamento della quota annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.