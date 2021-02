Confartigianato Molise: contrari a nuovo lockdown. Basta virologi superstar, il Governo abbia un approccio più razionale

“Sono contrario a un nuovo lockdown. In tutta Europa e’ stato dimostrato che il lockdown non ha portato a nulla. Se non facciamo i vaccini a cosa serve? Chiudiamo per 15 giorni e poi torneremo ad infettarci tutti. Non serve”. Ne e’ convinto il presidente di Confartigianato Molise Romolo D’Orazio.

“Se le aziende continuano a chiudere a intermittenza – e’ l’allarme lanciato in un’intervista all’agenzia Dire – i negozi falliranno tutti, non se ne salvera’ nessuno. Hanno messo mezza Italia in zona rossa a novembre, ci hanno richiusi a Natale e ora si parla di richiudere tutto? Intanto, la merce consegnata continua a giacere nei negozi e non ci paga nessuno”.

“Io mi auguro che il nuovo governo – osserva D’Orazio – abbia un approccio piu’ razionale e scientifico, spero che ci siano meno virologi superstar a fare le dichiarazioni e mi auguro che parli solo il ministro”.