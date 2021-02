CISL: contesto complicato fare sindacato in maniera tradizionale

Ogni investimento finanziario afferma il Coordinatore della CISL Molise Antonio

D’Alessandro , ogni provvedimento, ogni manovra economica, soprattutto se

operata da Stati o da grandi gruppi econo mici, ormai provoca conseguenze in

ambiti molto estesi e va valutata alla luce delle conseguenze finanziarie e delle

ripercussioni politiche, in quanto una insolita reazione dei mercati potrebbe creare

disagio a livello economico, problemi agli investitori o, addirittura, incidenti

diplomatici fra nazioni.

Queste situazioni precisa Antonio D Alessa ndro mai sperimentate e nuove

stanno provocando un’escalation di tensione a tutti i livelli. A ciò si aggiungono

episodi inattesi e sconcertanti, come il difficile passaggio di consegne fra

p residenti negli Stati Uniti culminato con l’assurda occupazione della sede del

Congresso che ha lasciato tutti sconcertati, soprattutto per essersi verificata in

quella che si ritiene, non a torto, una delle nazioni più civili e democratiche fra gli

stati industrializzati.

La debolezza degli Stati è resa evidente nel momento in cui non un organo

istituzionale o sovranazionale, bensì una semplice società privata come Fitch ,

Moody’s o Standard & Poor’s , con un giudizio di rating al ribasso, ha la capacità

di determinare un crollo azionario, un innalzamento del livello di spread o

modificare le previsioni di crescita di un PIL nazionale.

Chiaramente in un contesto del genere è complicato conclude Antonio D Alessandro , se non impossibile, fare sindacato in maniera tradizionale. Se un’azienda intende affrontare un rischio di investimento o una ristrutturazione organizzativa, un giudizio critico degli analisti finanziari in questo periodo di crisi generalizzata potrebbe determinare il crollo del titolo in borsa. A questo punto ogni sindacato , pur perseguendo obiettivi apprezzabili e condivisibili, ha il dovere di effettuare molteplici riflessioni e considerazioni prima di creare stati di agitazione e portare avanti azioni di protesta e denuncia, mobilitando il personale.