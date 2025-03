CERTIFICAZIONE INTERNAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE /FORMATI CON NOI

Siamo a conoscenza che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale riconosciuta da Accredia , è diventata un requisito fondamentale per l’accesso alla terza fascia ATA nel 2024 .Per mantenere la propria posizione in graduatoria, gli aspiranti inseriti con riserva hanno tempo fino al 30 aprile 2025 per conseguire il titolo di Alfabetizzazione Digitale e sciogliere la riserva.

💥Se non si consegue la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, si decade dalle graduatorie come assistente tecnico, assistente amministrativo, cuoco, operatore scolastico, infermiere, guardarobiere e operatore dei servizi agrari .

L’alfabetizzazione digitale non occorre per il profilo di collaboratore scolastico.

👉 Istituto di Ricerca Scientifica di Alta Formazione Irsaf ha ottenuto l’accreditamento da Accredia

👍La suite Eirsaf European Digital Pass (EEDP) rappresenta uno standard unico per la certificazione delle competenze digitali. Basato sul framework DigComp 2.2 e accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024, EEDP offre una valutazione rigorosa, trasparente e riconosciuta a livello internazionale!

Per ottenere la Ciad:

👉nessun corso obbligatorio;

👉singola prova d’esame on line o in sede;

👉Numero di domande 105;

👉durata massima 84 minuti;

👉criterio di superamento :75% di risposte corrette;

👉 un simulatore per esercitarti senza limiti;

👉 due tentativi d’esami disponibili;

👉durata della certificazione 4 anni

📌COSTO € 150

Per procedere con l’iscrizione ,inviare una conferma tramite mail allegando:

-copia del documento di riconoscimento e codice fiscale;

–indirizzo mail e numero di telefono

per il pagamento procedere con l’acquisto sul nostro negozio on line cliccando sul link https://www.negozioterminus.it/prodotto/certificazione-internazionale-di-alfabetizzazione-digitale-ciad/

☎ Per maggiori informazioni contattare la segreteria Terminus ai numeri 0874418684 087585240 3440372898 oppure inviare una mail a terminusformazione@gmail.com