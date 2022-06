Casa di Riposo Tassoni: bando di concorso per 5 OSS

La Casa di Riposo Tassoni di Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza (Veneto) ha indetto un concorso per 5 posti di lavoro in qualità di OSS – Operatori Socio Sanitari. La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere inoltrata entro il 7 Luglio 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario” o titolo equipollente;

età non inferiore a 18 anni e non avere superato l’età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

iscrizione alle liste elettorali;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza da un impiego statale;

incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni;

assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;

non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

(per i soli concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): avere ottemperato agli obblighi di leva ed alle disposizioni di legge sul reclutamento.

Prevista, inoltre, la riserva di 1 posto a favore dei Volontari delle FF.AA.

