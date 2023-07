BRT-Bartolini assume 100 Impiegati e Addetti Commerciali

Il gruppo BRT-Bartolini, realtà storica italiana spinta all’innovazione per offrire un servizio di corriere espresso e logistica sempre allineato con le necessità del mercato ed una profonda conoscenza del settore, che si contraddistingue per la propria capillarità e per la flessibilità delle soluzioni proposte, dal 2017 è entrata a far parte di DPDgroup, leader europeo nel trasporto espresso e, grazie alle sinergie del network, offre un servizio sempre più rapido, efficace e flessibile in tutta Europa e nel mondo. BRT assumerà 100 nuovi profili, soprattutto impiegati, da inserire presso le oltre 200 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale: Impiegati Assistenza Clienti, i quali dovranno gestire le relazioni con i clienti del territorio sia telefonicamente che per corrispondenza mail, gestire la soluzione dei problemi riguardanti le spedizioni, soddisfare le richieste telefoniche dei partners internazionali e della clientela estera e svolgere tutte le attività dell'ufficio relative alle pratiche di assistenza; Addetti Logistica, che dovranno supervisionare la gestione delle merci in magazzino ed occuparsi di tutte le attività di natura impiegatizia correlate alla gestione del deposito logistico e customer service; Responsabili Operativi, che dovranno garantire quotidianamente la distribuzione ed il ritiro delle merci presso la clientela, pianificare e gestire le attività operative e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, monitorare l’attività di ritiro e consegna delle spedizioni nonché l’attività di magazzino; Commerciali Interni, che dovranno promuovere i servizi verso potenziali clienti (telemarketing/ mailing), gestire telefonicamente un proprio portafoglio clienti e l'agenda dei commerciali esterni, seguire le pratiche amministrativo/commerciali e l'archivio (informatico-cartaceo) dell'ufficio, fornire ai clienti attuali/potenziali tutte le informazioni di carattere commerciale e svolgere compiti di segreteria. Per verificare tutte le figure… continua a leggere