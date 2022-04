Bando di Concorso per 1.758 posti agenti di Polizia Penitenziaria

E’ stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia l’avviso relativo al nuovo bando di concorso indetto con decreto del direttore generale del Personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 31 marzo 2022, per 1.758 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 19 aprile 2022 – 4aserie speciale.

In particolare, 1055 posti (791 uomini; 264 donne), sono riservati: ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che siano in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Per i restanti 703 posti (527 uomini; 176 donne), potranno presentare domanda tutti i cittadini italiani.

Requisiti:

-cittadinanza italiana;

-godimento dei diritti civili e politici;

-aver compiuto18 anni e non aver compiuto e quindi superato gli anni 28. Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, lettera a), il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni;

-per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado;

-per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame;

-possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

-efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

-assenza provvedimenti di destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non essere o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

-non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione;

-non aver svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), né essere volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.

Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e, una volta compilata invierà la domanda esclusivamente con modalità telematiche 20 aprile 2022 al 19 maggio 2022.

BANDO