Azienda ULSS 8 Berica di Vicenza: bando di concorso per OSS

L’Azienda ULSS 8 Berica di Vicenza, in Veneto, ha indetto un concorso per operatori socio sanitari (OSS).

Requisiti:

Per partecipare al concorso per OSS dell’ULSS 8 Berica è richiesto il possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie riportate nel bando;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale o titoli equipollenti elencati nel bando;

inclusione nell’elettorato attivo;

assenza provvedimenti di destituzione, decadenza o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di licenziamento dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

candidatura:

La domanda per candidarsi al concorso dell’ULSS 8 Berica per OSS dovrà essere presentata entro il 19 Febbraio 2022 esclusivamente per via telematica tramite questa pagina, dopo essersi registrati sul sito aziendale.

BANDO