Appello delle Consigliere di Parità: condividi il tuo wifi con chi non ce l’ha

Gent.mi Molisani e Molisane,

data la situazione emergenziale di pandemia che stiamo vivendo in tutta Italia e in tutto il

mondo, in conseguenza della quale molte famiglie stanno affrontando preoccupanti

situazioni di disagio economico, vi chiediamo di condividere questa semplice iniziativa con

la quale noi Consigliere di Parità di tutta Italia abbiamo pensato di dare un piccolo segnale

di solidarietà accanto alle tante pregevoli iniziative che si stanno mettendo in campo,

ossia: “COVID 19 INSIEME SI PUO’ “ CONDIVIDI IL TUO WI FI per permettere ai bambini e ai ragazzi che vivono nei vostri condomini e che non hanno una connessione wireless di seguire le lezioni scolastiche online gratuitamente grazie alla messa a disposizione della vostra connessione, garantiamo così pari opportunità a tutti anche nell’accesso all’istruzione ! Grazie di cuore.

Giuditta Lembo Consigliera di Parità della Regione Molise

Giuseppina Cennamo Consigliera di Parità della Provincia di Isernia