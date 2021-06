AAST della Valle Olona : bando di concorso per 5 OSS

L’ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona,di Busto Arsizio (VA) ha indetto un concorso per 5 OSS, di categoria B. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al giorno 24 giugno 2021.



Requisiti:

-cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea oppure appartenere a una delle categorie indicate nel bando;

-età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

-idoneità fisica all’impiego;

-godimento dei diritti civili e politici;

-assenza di condanne penali;

-non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o licenzianti a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

-attestato di operatore socio sanitario.



Si precisa che due posti sono riservati prioritariamente ai volontari delle FF.AA.



Domanda di ammissione:

La domanda di partecipazione al concorso per OSS ASST Valle Olona deve essere presentata all’Amministrazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona entro il 24 giugno 2021, esclusivamente per via telematica tramite il portale web.

BANDO